В Госдуме готовятся вернуться в ПАСЕ

Москва, , 13:06 — REGNUM В Госдуме считают, что с высокой долей вероятности делегация России вернется в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит 9 октября доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.

«Учитывая позицию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в пользу разрешения институционального кризиса в организации и других видных парламентариев Совета Европы во всех шести политических группах, думаю, что вероятность внесения таких изменений достаточно велика», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В тоже время парламентарий не исключает, что дискуссия, особенно с участием антагонистично настроенных к России делегаций (прибалтийских или украинской), будет ожесточенной.

«Но, надеюсь, что в этот день в ПАСЕ справедливость восторжествует», — отметил Слуцкий.

По его словам, «в случае принятия поправок, Москва может пересмотреть свою позицию об участии в работе ПАСЕ».

«Мое личное мнение: при отмене санкционных статей, Россия должна возобновить свою деятельность в ассамблее и направить заявку с составом делегации в январе 2019 года. Если главная проблема, которая вынудила нас заморозить свою работу в Страсбурге, будет решена, то 9 октября станет моментом истины для будущего сотрудничества в рамках организации», — указал парламентарий.

Поправки, если будут приняты, не будут давать возможности для дискриминации национальных делегаций, сформированных и направленных парламентами стран-участниц, что будет служить устранению искусственных разделительных линий на пространстве Совета Европы, консолидации вокруг целей и задач организации.

«Что касается ситуации с российским взносом, то думаю, что при полнокровном возвращении делегации РФ в ПАСЕ, Федеральное собрание РФ может рекомендовать возобновить выплаты. Таким образом, возможное принятие поправок может оказать положительно-обратную связь также на вопрос разморозки наших платежей в бюджет Совета Европы», — заключил он.

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