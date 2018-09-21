Санкт-Петербург, 21 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили серьезно ужесточить ответственность за акты вандализма и внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Brady Hsu Вандал

Поводом стал инцидент у памятника Петру Великому (Медный всадник), когда в начале августа двое молодых людей забрались на монумент на Сенатской площади и попытались установить там мангал для жарки шашлыков. Нарушители были задержаны полицией и оштрафованы на 500 рублей каждый за мелкое хулиганство, памятник не пострадал.

Читайте также: Мангал на Медном всаднике: в Санкт-Петербурге пресекли акт вандализма

Авторы поправок, депутаты Денис Четырбок («Единая Россия») и Максим Резник (Партия роста), предлагают увеличить штраф за мелкое хулиганство в два раза — до двух тысяч рублей, а статью 20.1 КоАП предлагают дополнить специальным пунктом об ответственности за хулиганство по отношению к памятникам истории и культуры.

За такое правонарушение предлагается штрафовать на сумму от 2 до 10 тысяч рублей, или назначать обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

Если же действия правонарушителей сопряжены с неповиновением представителям органов власти, то штраф должен вырасти до 20 тысяч рублей.

Инициативу парламентариев поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение всего Заксобрания Петербурга.

Как сообщалось ранее, после инцидента на Сенатской площади Союз музеев России призвал к более жестким мерам по отношению к вандалам. Заявление Союза подписал его президент, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.