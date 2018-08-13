Понедельник, 13 Августа 2018 года
01:48:30 МСК

Мангал на Медном всаднике: в Санкт-Петербурге пресекли акт вандализма

Происшествия

Двое молодых людей задержаны полицейскими

Санкт-Петербург, 13 августа 2018, 01:43 — REGNUM  Акт вандализма в отношении скульптуры «Медный Всадник» пресечен на Сенатской площади в Петербурге. Задержаны два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 5 августа, уточнили в ведомстве. В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о молодых людях, забравшихся на памятник Петру I. Прибывшие на место полицейские задержали двух мужчин, одному из которых 20 лет, второму — 32 года.

В отношении задержанных составили протокол о мелком хулиганстве и обязали их заплатить штраф.

По словам очевидцев, забравшиеся на памятник хулиганы пытались установить на нем мангал. Сообщение об этом опубликовано в группе Государственного музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге в соцсети «Вконтакте».

"Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок», — отмечают администраторы паблика.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле житель Санкт-Петербурга испортил граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым. Мужчина сфотографировался на фоне испорченного рисунка и написал на странице в соцсети, что таким образом выразил протест против ксенофобии в этом фильме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге вандал испортил граффити с Данилой Багровым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить