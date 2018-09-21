Владивосток, 21 сентября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Провалившиеся окончательно выборы в Приморье, где, на фоне колоссальных нарушений, назначено новое голосование, третье по счету, едва не провалившиеся и вышедшие на второй тур выборы в Хабаровском крае с пока ещё весьма неясным финалом не обсуждают сегодня только ленивые. Пишут статьи и постят комментарии в СМИ и социальных сетях политологи, политтехнологи, политики. Все оценивают работу армий дорогостоящих пиарщиков, рассуждают о тех или иных «технологических» ошибках… Говоря о причинах провала выборов в Приморье, доктор политических наук Илдус Ярулин сказал, что «на путавшийся под ногами народ никто не обратил внимания». Вот народ и показал, что забывать о нём не следует. В каких регионах ещё можно ждать повторения «приморского сценария» и почему?

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Не верю!»

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Как Носов покорил Колыму

Начнем с хорошего? Ведь для того чтобы понять, почему где-то всё очень плохо, нужно посмотреть, а где — хорошо? Пришедший в Магаданскую область из другого региона экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов победил на выборах с лучшим результатом в ДФО: 81,51%. При этом в правительстве региона отметили, что это наилучший результат на губернаторских выборах за последние 22 года — такого единодушия избиратели Колымы не демонстрировали за весь постсоветский период. Носов никогда не жил на Колыме. Более того — он никогда не жил и не работал на Дальнем Востоке. Как видим, «мантра» «нужен свой, дальневосточник» не работает. У Колымы явно не меньше проблем, чем у жителей Приморья или Хабаровского края. Их там в разы, если не в десятки раз больше. Это же — Колыма, с её запредельными морозами, напрочь убитой инфраструктурой и прочими «прелестями». Тогда в чем секрет успеха?

А, думается, всё просто: человек пришёл и сказал людям правду про их жизнь. Такого за все годы, включая советский период, не делал ни один руководитель Магаданской области.

Высказывания Сергея Носова про беспросветную колымскую жизнь и вконец обнаглевших местных чиновников стали настоящим фурором. Чего стоят, например, его слова «Жизнь на Колыме сегодня — это лихие 90-е в худшем варианте», или обращение к чиновникам: «У вас чувство страха как у викингов — отсутствует полностью. Мухоморов, что ли, пьете отвар?»

И Колыма пошла голосовать за Носова, который говорит правду. Это Колыма, которая в июне 2018 года дружно писала полные отчаяния письма на «прямую линию» президента: «Так дальше жить невозможно!» Почему? Да потому, что с лидером, который видит проблемы, говорит о них то же, что говорят избиратели — жители региона дома на кухнях каждый день, уже не так страшно. Потому, что он не скрывает эти проблемы и не рассказывает уставшим от невзгод и безнадеги людям по телевизору, что в регионе всё прекрасно и замечательно. Потому, что с лидером, который не пытается «замазать проблемы», а говорит, что знает, как их надо решать, можно двигаться вперед — ведь появляется надежда на лучшее будущее. А когда есть надежда, люди мобилизуются — сами, без всяких там привозных пиарщиков с их многомиллионными гонорарами. И выборы не превращаются в национальное позорище.

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На Камчатке у власти всё хорошо, но только у власти

А давайте представим, что сегодня выборы проходят, например, на Камчатке? На Камчатке, где с весны не утихают протестные выступления, где губернатору жители собрали знаменитое уже на всю Россию «пенсионное ведро» — настоящее ведро, в которое разозленные бездействием властей люди набросали мелочи, конфет, да пару сигарет и отнесли это ведро к правительству области, предложив губернатору Владимиру Илюхину уйти в отставку. Где люди писали письма всё на ту же «прямую линию» Владимира Путина: «Мы покидаем тонущий корабль!»

На Камчатке, где богатейшая лососевая путина только ещё сильней разозлила людей, лишь многократно увеличив количество уголовных дел, где сгнили в полях и на дорогах, на берегах тонны ценного лосося, стоит ли ожидать успешных выборов? На Камчатке, где пенсионная реформа выгнала на улицы сотни людей на митинги и пикеты. А губернатор и его приближенные в это же самое время наскоро приняли закон, гарантирующий им гигантские пенсии из регионального бюджета, вдобавок к страховым, которые платит ПФ РФ. Стоит ли ждать в таком регионе уважения к власти? Вряд ли. Потому, что на Камчатке власть усиленно делает вид, что всё — хорошо, а сама в это время усиленно «гребёт под себя». Власть делает вид, что нет проблем с медициной, с коррупцией, с ужасающими ценами на услуги ЖКХ, прочими проблемами. Народ тихо, а порой уже и не тихо, звереет.

А потом раз — и выборы. И вот на этих выборах, вот этот самый, как верно подметил Илдус Ярулин, «путающийся под ногами народ» скажет своё слово. И не помогут уже ни привозные пиарщики с многомиллионными гонорарами, ни обещания исправиться, слышать людей, уделять больше внимания их насущным проблемам. Люди не поверят. Они уже не верят. Пример — Приморье.

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ЕАО: выборы провальны полностью

А давайте представим, что выборы сегодня прошли в Еврейской АО?

В ЕАО, где каждый четвертый житель официально живёт за чертой бедности, а губернатор, доктор экономических наук, радостно твердит им из телевизора про «бурный экономический рост»? В ЕАО, где люди ездят к врачу в соседний Хабаровский край, потому, что в своём регионе нет ни нормальных врачей, ни нормальных больниц? В ЕАО, где мэр столичного города Биробиджана Евгений Коростелев без устали ездит в Израиль, смотреть, как живут 99% евреев, покинувших ЕАО. А когда свои, местные жители, рассерженные до предела, зовут его на встречу, чтобы градоначальник своими глазами увидел, в каких условиях они живут, он попросту сбегает от них. В ЕАО, где дышащая на ладан старенькая ТЭЦ постоянно выходит из строя зимой, оставляя тысячи людей замерзать. Представим, что в ЕАО сегодня — выборы губернатора? Действующий глава региона Александр Левинталь не набрал бы и 10%, думается.

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«Чтобы стать богатыми, нужно делать вид, что вы уже богаты», или Чем Тарасенко не угодил приморцам?

Можно приводить еще примеры из других регионов ДФО, но надо ли? И так ведь всё понятно. Народ больше не верит пустым словам про процветание и развитие. Почему проиграл Андрей Тарасенко в Приморье? Почему вообще выборы в Приморье пошли по такому сценарию, а точнее — вообще без сценария? Потому что, ещё раз повторимся, «путающийся под ногами народ» переписал все сценарии всех привозных пиарщиков, получивших за свою так называемую работу миллионы — вне зависимости от результата.

Вспомним, за что критиковали приморцы Андрея Тарасенко? Едва успев приехать в Приморье, он в одном из интервью сообщил, что мечтает создать в регионе хороший яхтинг — сам, мол, большой любитель. Потом сообщил о необходимости приобретения для Приморья круизного лайнера. Как раз в это время педагоги Приморья поставили краевым властям ультиматум: не поднимете зарплату — школы 1 сентября будут пустыми. Потом Андрей Тарасенко закатил очень красивый и дорогой фейерверк, за 70 млн рублей в честь выпускников. А в это время у стен краевой администрации голодали бездомные сироты. А люди сразу же подсчитали: на деньги, потраченные на фейерверк, можно было купить 29 «гостинок», малогабаритных квартир этим несчастным молодым людям. Что ответил Тарасенко? Он ответил, что «для того, чтобы стать богатыми, нужно делать вид, что вы уже богаты». После такого, вообще-то, на выборы можно было бы уже и не ходить.

И таких примеров в недолгой деятельности Андрея Тарасенко — не один и не два. Да и не только Тарасенко. Все эти дорогостоящие медиасаммиты, медиафорумы, «итоги» которых долетают до обнищавшего народа в виде тысяч фото из социальных сетей, на которых участники всех этих пиршеств с аппетитом уплетают морские деликатесы под разговоры о развитии Дальнего Востока. Можно вспомнить глупейшее «действо» под названием «Дни Дальнего Востока в Москве», где икру, крабов и прочие морские деликатесы публично преподносили как «повседневную еду дальневосточников». А сами дальневосточники с обидой писали в социальных сетях, что их повседневная еда — пельмени из магазина.

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Помпезный IV ВЭФ не помог выборам в Приморье, скорее наоборот. Всё потому же — людей все больше злит диссонанс между их реальной жизнью и демонстрацией роскоши в телевизоре. На выборах голосуют всегда за что-то. Жителям Приморья, судя по результату, оказалось не за что голосовать.

«Сушить явку»

Еще один момент: сегодня различные политтехнологи, уже не скрываясь совсем, пишут о том, что в Приморье во втором туре нужно было «сушить явку». Такой политтехнологический термин, означающий, что для достижения результата нужно добиться, чтобы на избирательные участки пришло как можно меньше людей. Потому, что чем выше явка — тем больше протестных голосов не в пользу кандидата от власти. Да у нас эта явка и так уже — сухая, как вобла! Почти никто уже и не ходит зачастую на все эти выборы. И если однажды эта явка окончательно «засохнет», то как власть станет доказывать свою легитимность? Как доказать легитимность миру, если на участки пришли 5% избирателей, из которых 3% проголосовали за «нужного кандидата»?

Партийные функционеры «Единой России» сегодня вовсю пытаются списать позорнейший провал в Приморье на пенсионную реформу. Но, как видим, сама по себе пенсионная реформа и ни при чем — о ней вообще на этих выборах говорили очень мало. И люди вполне спокойно отнеслись бы к перспективе поработать подольше — ведь и так все почти работают. Потому, что причина вовсе не в этом. Причина провала выборов в Приморье в том, что люди не верят больше тем, кто говорит им про триллионные инвестиции, но не замечает их убогих домов и нищих больниц. А все эти «маски-шоу» на избирательных участках, вбросы, подкупы — это уже последствия, жалкая попытка исправить то, что уже произошло по факту. А произошло там, в Приморье, очень нехорошее — народ продемонстрировал полное недоверие власти. Власти бы задуматься.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае ЦИК РФ рекомендовал отменить результаты второго тура выборов губернатора. В регионе готовятся к новым выборам и, соответственно, новым расходам бюджета. Во второй тур вышли врио губернатора Андрей Тарасенко («ЕР) и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В Хабаровском крае выборы вышли также на второй тур. В нём принимают участие действующий губернатор края Вячеслав Шпорт («ЕР) и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В Хабаровском крае выборы пройдут 23 сентября. В Приморье новые выборы состоятся через три месяца.