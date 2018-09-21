Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды, передает 20 сентября телеканал Fox Business.

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Отмечается, что в конце торговой сессии Dow Jones вырос на 0,95% до 26 656,98 пункта. Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний американского рынка, «подрос» на 0,8% до 2930,75 пункта. По сведениям телеканала, Dow Jones поставил уже сотый рекорд за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

Также сообщается, что рост биржевых индексов, по-видимому, связан с крепнущей уверенностью инвесторов, поскольку имеются позитивные данные о состоянии экономики США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Дональд Трамп высоко оценил воздействие повышения пошлин на ввоз в страну стали на 25% на экономику страны. По его словам, «на новые предприятия тратятся миллиарды долларов по всей стране».

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