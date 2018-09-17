Трамп: пошлины на сталь положительно сказались на экономике США

Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп высоко оценил 17 сентября воздействие повышения пошлин на ввоз в страну стали на 25% на экономику страны. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Благодаря тарифам США оказались в очень выгодной переговорной позиции, в страну привлечены миллиарды долларов и рабочие места, тогда как повышение стоимости продукции оказалось пока почти нечувствительным», — подчеркнул глава Белого дома.

«Если страны не пойдут на заключение честных сделок с нами, против них всех будут введены пошлины», — добавил он.

Пошлины на импорт стали и алюминия в размере 20% и 10% соответственно Трамп ввел в начале нынешнего года. Первоначально в отношении ближайших партнеров Вашингтона, таких как Канада и Мексика подобные меры не применялись, но после 1 июня они также стали ввозить свои сталь и алюминий по повышенным пошлинам.

«Наша стальная отрасль обсуждается во всем мире. В нее была вдохновлена новая жизнь, и теперь она процветает», — продолжил Трамп.

«На новые предприятия тратятся миллиарды долларов по всей стране!» — указал президент США.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин может отказаться принимать участие в очередном раунде торговых переговоров с Вашингтоном из-за возможного введения американской администрацией очередного пакета пошлин.