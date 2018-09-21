Вашингтон, 21 сентября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Новый спутник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) TESS за два дня обнаружил за пределами Солнечной системы две похожие на Землю планеты, сообщается на официальной странице NASA в Twitter.

Планета

Первая планета была обнаружена 19 сентября, она находится на расстоянии около 60 световых лет от Земли. Не исключено, что на ней может быть вода, отметили ученые.

Вторая планета была найдена 20 сентября, она немного больше, чем Земля, и находится на расстоянии 49 световых лет от нашей планеты, отметили в NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA запустило космическую автоматическую станцию Parker Solar Probe для исследования Солнца. Запланировано, что зонд будет сближаться с Солнцем в течении семи лет и должен будет подлететь к нему на рекордно близкое расстояние — 6 миллионов километров. До сих пор ни один исследовательский аппарат не оказывался так близко к звезде.

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