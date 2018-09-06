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NASA предложило $1 млн награды за способ получения сахара на Марсе

Наука

Это понадобится для обеспечения ресурсами поселенцев, которые в отдаленном будущем будут колонизировать Красную планету

NASA предложило $1 млн награды за способ получения сахара на Марсе
GooKingSword
Марс

Вашингтон, 6 сентября 2018, 13:07 — REGNUM  Разработчик технологии выработки сахарозы из углекислого газа в марсианских условиях может получить от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) $1 млн премии. Об этом сообщает сайт организации.

Отмечается, что выработка сахара из углекислого газа, который в высокой концентрации содержится в марсианской атмосфере, понадобится для обеспечения ресурсами поселенцев, которые в отдаленном будущем будут колонизировать Красную планету.

В NASA подчеркнули, что доставлять на Марс все ресурсы с Земли не представляется возможным, в то время как и выращивание сельскохозяйственных культур для получения углеводов в марсианских условиях — также пока трудноосуществимо.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», заявил, что уже с весны 2019 года Россия прекращает доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

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