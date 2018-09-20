Киев, 20 сентября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Внеплановую проверку оппозиционного телеканала NewsOne проведёт национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила пресс-служба ведомства 20 сентября на официальном сайте.

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Основанием для проверки стало письмо от СБУ, в котором сказано, что телеканал воспроизводит «клише русской пропаганды», а также занимается «скрытым призывом к агрессивным действиям» и «программированием агрессивного поведения у зрителей».

По мнению чиновников нацсовета, которые просматривали эфир телеканала NewsOne в конце августа и в начале сентября 2018 года, участники программ говорили на «языке вражды», который нарушает закон о телевидении и радиовещании.

Напомним, в стенах Верховной рады не раз звучали обвинения в адрес телеканалов 112.ua и NewsOne, якобы они ведут «антиукраинскую деятельность» и являются «рупором Кремля».

В украинском парламенте разрабатывается закон о принудительной регистрации СМИ в качестве «иностранных агентов», действующих в интересах России.

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С большой вероятностью этот закон будет принят, поскольку его поддержал президент Украины Петр Порошенко.

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