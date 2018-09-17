На Украине хотят принять закон о регистрации иностранных агентов, как в США

Киев, , 13:29 — REGNUM Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак инициировал разработку и принятие парламентом Украины закона о регистрации иностранных агентах. Об этом Бурбак заявил 17 сентября во время заседания согласительного комитета Рады.

По его словам, закон будет разработан по аналогии с законом США о регистрации иностранных агентов от 1938 года.

«Народный фронт» инициирует разработку законопроекта аналогичного закону США 1938 года о регистрации иностранных агентов. Он должен стать одним из предохранителей от влияния Кремля на выборы в Украине. В 38-ом в США приняли закон против агрессивных попыток гитлеровской пропаганды влиять на мнение американцев накануне Второй мировой войны. В 2017 году в соответствии с этим законом правительство США вынудило кремлевский канал Russia Today, который маскировался якобы под независимое СМИ, зарегистрироваться как иностранный агент», — заявил Бурбак.

Он сказал, закон «обяжет пророссийские СМИ информировать украинцев о том, что они вещают в интересах России».

«Мы считаем, что парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с депутатами всех заинтересованных фракций должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение в Верховную Раду такой законопроект. Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые согласно этого закона будут признаны такими, что являются иностранными агентами, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан страны, что они действуют в интересах иностранного государства. Этот закон должен касаться исключительно иностранных агентов, которые прямо или опосредованно действуют в интересах государства-агрессора, каким есть РФ», — добавил Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года некоторые украинские СМИ сообщили, что телеканал «112 Украина» приобрел Эдуард Катц. По некоторым данным, за ним стоит глава организации «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

А 29 августа 2018 года беглый экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов получил в управление украинский телеканал NewsOne.