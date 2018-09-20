Сеул, 20 сентября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «надеется» на проведение новых переговоров с президентом США Дональдом Трампом, 20 сентября передает агентство Reuters.

Twitter: @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Он надеется, что в ближайшем будущем состоится второй раунд переговоров с Трампом, чтобы достичь быстрого прогресса по вопросу денуклеаризации», — сообщил журналистам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, комментируя свою встречу с лидером КНДР в Пхеньяне.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 сентября в Пхеньяне проходили переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны выпустили совместное заявление о денуклеаризации и демилитаризации Корейского полуострова.

Читайте также: Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу провести новую встречу