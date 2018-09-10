Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу провести новую встречу

Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с предложением провести новую двустороннюю встречу. Об этом сообщила на брифинге 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Других подробностей о содержании послании она не привела, однако отметила, что письмо северокорейского лидера было «позитивным и тёплым».

По словам пресс-секретаря, в Белом доме готовы к организации новой встречи и в настоящее время стороны ведут переговоры на этот счёт.

Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе выступления в Вашингтоне не исключил возможности новой встречи лидеров США и КНДР. Вместе с тем он отметил, что американская сторона «всё ещё ждёт» от Пхеньяна шагов по денуклеаризации.

«Президент Трамп не может заставить КНДР войти в двери, которые он держит открытыми», — заявил Болтон.

В конце августа сам Дональд Трамп заявлял в своём микроблоге в Twitter, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с Ким Чен Ыном. При этом он также констатировал, что США не видят «достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова».