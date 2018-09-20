Бишкек, 20 сентября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Жители села Зардалы в Баткенской области испытывают большие сложности с доступом к питьевой воде и из-за этого вынуждены нелегально пересекать границу с соседним Узбекистаном. Об этом заявила депутат Ирина Карамушкина сегодня, 20 сентября, выступая на заседании республиканского парламента.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Живительная влага

По словам народной избранницы, она смогла оценить сложившуюся в этом приграничном населенном пункте ситуацию во время поездки на юг страны.

«Женщины одного из сел силой посадили меня в машину, чуть в заложники не взяли. Они показали мне приграничную территорию, где они порвали проволоку и ночью спускаются на узбекскую сторону, чтобы набрать воды. Вода к ним поступает по каналу, который берет начало из Орто-Токойского водохранилища. Но узбекская сторона не открыла шлюзы», — подчеркнула она.

Также Карамушкина отметила, что в правительстве пообещали посетить село и помочь людям в решении их проблем, но до сих пор этого не сделали.

«Там нет ни электричества, ни связи, ни радио, ни телевидения. После баткенских событий там появилась погранзастава, и теперь люди могут хотя бы обратиться к фельдшеру военнослужащих. Я бросаю вам, Мухаммедкалый Дуйшекеевич (Абылгазиев — премьер Киргизии — Прим. ИА REGNUM ), вызов. Если такое случится, Вы станете первым премьер-министром, который туда поехал», — подытожила парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным Института омбудсмена Киргизии, в настоящее время около 1 миллиона киргизстанцев (каждый шестой житель страны) лишены достаточного доступа к чистой питьевой воде. При этом Киргизия является одной из богатейших на водные ресурсы стран Туркестанского региона.

Отметим, что только 33% сел в Киргизии получают питьевую воду круглосуточно, 13% получают ее по 4−12 часов в сутки, а в 22% населенных пунктов чистой воды нет вообще.