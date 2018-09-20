Москва, 20 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь РФ) поддерживает позицию Верховного суда по «экстремистским репостам». Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

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«Это совпадает с нашей позицией», — сказал Волин.

По его словам, преступления без умысла быть не может.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября Верховный суд России внес поправки в постановление по делам об экстремизме в сети интернет. Согласно новым поправкам, репосты экстремистских материалов в социальных сетях можно считать преступлением, если есть доказательства умысла на разжигание ненависти.

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