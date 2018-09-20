Махачкала, 20 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Фонд для поддержки футбольного клуба «Анжи» создан в Дагестане. Он зарегистрирован как некоммерческая организация в налоговой инспекцией Ленинского района Махачкалы. Учредителем фонда стал бывший тренер команды, футболист махачкалинского «Динамо» Алияр Исмаилов, говорится на сайте клуба.

Maqivi «Анжи-Арена»

По его словам, инициатива создания фонда принадлежит болельщикам «Анжи», которые хотят поддержать любимую команду. При этом Исмаилов отметил, что полностью справиться со всеми финансовыми проблемами клубу с помощью пожертвований, конечно, не удастся, но «помочь клубу решить проблемы с его оперативной деятельностью общими усилиями неравнодушных людей нам вполне по силам».

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Напомним, о том, что дагестанский футбольный клуб «Анжи» оказался в трудном материальном положении, стало известно летом 2018 года. Футбольная команда рисковала прекратить участие в чемпионате России из-за финансовых трудностей.

Были арестованы банковские счета клуба. А ФНС приостановила операции по единственному расчетному банковскому счету, которым клуб пользовался в последнее время. В июне 2018 года руководство «Анжи» обратилось с просьбой к правительству Дагестана о выделении около 300 млн рублей в качестве материальной поддержки, но получило отказ.

В августе болельщики махачкалинского «Анжи» обратились с петицией с просьбой спасти футбольный клуб от закрытия на имя президента России Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова.

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