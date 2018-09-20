Принудительная регистрация СМИ не повлияет на «свободу слова» — Порошенко
Киев, 20 сентября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Закон о принудительной регистрации средств массовой информации (СМИ), которые являются «рупорами российской пропаганды», необходимо принять на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления с ежегодным посланием в Верховной раде.
«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния (ряд телеканалов, газет и интернет-изданий)», — сказал украинский лидер.
Порошенко также считает, что новый закон, в случае принятия, не повлияет на «свободу слова» в стране.
Читайте также: На Украине планируют признавать независимые СМИ «агентами Кремля»
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября руководитель фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак заявил, что Украина должна принять закон, признающий независимые СМИ «агентами государства-агрессора».
По его словам, на СМИ, которые якобы работают «в интересах России», нужно вешать клеймо.
Читайте также: Порошенко поддержал закон о регистрации российских «агентов влияния»