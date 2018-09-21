Москва, 21 сентября, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Слухи о «масштабном грабеже», который готовит российское государство по отношению к обладателям валютных счетов, оказались преувеличены. Никакой операции по отъему валютных накоплений у населения не запланировано. Откуда вообще берутся такого рода слухи и могут ли привести к серьезным потрясениям российской банковской системы различные варианты давления со стороны Запада, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

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В выступлении главы ВТБ Андрея Костина паникеры из российских СМИ обнаружили признаки готовящегося «кидка». Логика псевдоэкспертами была предъявлена такая: если каким-то образом принудительно изъять 87 млрд долларов, находящихся на валютных счетах, по нынешнему курсу, а потом милостиво вернуть, когда курс поднимется до 200 рублей, то выручка с такой операции может достичь 300 млрд долларов. Профит! Но чтобы разобрать возможность такой схемы и ее дееспособность, надо посмотреть на структуры вкладов и усредненный портрет держателя. Тогда становится понятно, кто больше всех может беспокоиться по поводу такого события, и, как ни странно, кто больше всех подвержен угрозам в сторону России со стороны США.

Выход из доллара действительно может случиться, но не по вине хитроумных, вознамерившихся ограбить валютных вкладчиков. Дедолларизация — это общемировая тенденция, которой следует не только Китай, но и многие европейские страны. А большая часть владельцев валютных счетов в России принадлежит к самой высокой страте по доходам, обычно их доход превышает 170−200 тыс. руб. в месяц. Все же остальные граждане предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Вот такая статистика, которая четко показывает, что владельцам валютных сбережений необходимо просто следить за мировыми тенденциями в смысле мировых резервных валют. А вот что делать с общественным сознанием, до сих пор не выработавшим здоровую привычку сомневаться во всякого рода «хайпах»?

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