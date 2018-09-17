Будут ли экспроприировать честно заработанные доллары в рубли?

Александр Запольскис, , 18:09 — REGNUM

Случилось страшное. Государство снова вознамерилось ограбить народ. Справедливости ради следует отметить, в накрывшей страну медийной истерике в этом моменте наблюдаются некоторые вариации. В ряде изданий и особенно в аналитических блогах всех степеней серьезности мелькают и другие версии: грабить будет ЦБ, просто банковский сектор и анонимные олигархи. Последние вообще являются самым удобным громоотводом. Существование олигархов как класса сомнению не подлежит, значит, на них можно навешивать абсолютно всё и не утруждаться указанием каких бы то ни было персоналий или доказательств.

Впрочем, доказательства вообще оказываются штукой мало кому нужной. Если судить по массовой реакции, то складывается стойкое ощущение всеобщего психоза. Народ убежден, что государство плохое по определению, жизнь вообще стабильно катится в нищету, и ждать очередного ограбления следует в любую минуту. А значит, надо внимательно слушать выступления «больших людей», тщательно выискивая в них «те самые» смысловые знаки, указывающие на «ну, вот, сейчас начнется, точно говорю».

В этот раз указание на приближение очередного «раскулачивания» пресса «нашла» в выступлении главы ВТБ Андрея Костина. Он якобы объявил о приближении насильственной конвертации валютных вкладов в рубли. Наблюдатели немедленно «пришли к выводу» о подготовке хитрой операции. С марта 2018 года курс рубля к доллару стабильно падает. К настоящему моменту российская валюта подешевела с 56,8 до 70,5 рублей за доллар США. Точнее, столько было на 10 сентября, тогда как на 14-е котировка просела до 68,04, но это пока частности.

По мнению паникеров, суть плана заключается в принудительном изъятии долларов у народа сейчас по низкой ставке с тем, чтобы потом, когда курс поднимется (а он точно-точно поднимется!) до 150−200, продавать их населению с наваром «в 3−4 раза». На счетах, по разным данным, имеется 87 млрд долларов, значит, государство собирается «заработать» на наглом «кидке» 250−300 млрд долларов. Спасайся кто может!

Однако если рассмотреть происходящее спокойно и с калькулятором, фактическая картина предстает в сильно ином виде. Начнем с главного, что именно сказал глава ВТБ?

В интервью телеканалу Bloomberg, если отбросить мелочи, он отметил три момента. Во-первых, против нас (и России как государства, и банковской и финансовой системы как основы ее экономики) Западом ведется война. Серьезная, большая и бескомпромиссная, потому что на уничтожение. Во-вторых, несмотря на серьезность полученных ударов, банковская система находится в хорошем состоянии и никаких критичных проблем не испытывает. Рабочие сложности, безусловно, имеются, но покажите, когда и у кого их нет?

В-третьих, да, ключевым вопросом текущего момента являются действия властей США, пытающихся «запретить русским пользоваться долларом». Существует даже решительно радикальный законопроект сенатора Линдси Грэма, который даже он сам называет адским. В случае принятия этого закона Америкой иностранным (формально — только американским) инвесторам будет запрещено даже иметь в портфелях российские государственные долговые бумаги, а банкам — проводить «любые операции с русскими».

На данный момент проект не прошел процедуру одобрения ни в одной из палат Конгресса, без чего он не может превратиться в закон, но российское банковское сообщество просчитывает все возможные варианты. В частности, ВТБ имеет комплект планов «на все случаи жизни» и уверен, что своих валютных вкладчиков от любых негативных последствий этой войны банк защитить более чем способен. Разве что, в самом худшем случае, возврат вкладов может быть произведет в другой валюте.

Почему в последнем пункте из всех валют комментаторы решили, что речь идет именно о принудительной конвертации только в рубли — остается загадкой. Впрочем, об этом позднее. Так как в действительности, помимо доллара, в мире активно пользуются спросом еще почти два десятка мировых валют, начиная с евро. Впрочем, тут уместно вспомнить даже доллар гонконгский, являющийся одновременно и не американским, а значит, ни под какие санкции не подпадающим, и в то же время к доллару США жестко привязанным со стабильным курсом 7,75−7,85. Так что разницы никакой. Чуть менее удобно, да, но если Вашингтон действительно «упрется», банк сможет помочь валютным вкладчикам эту проблему достаточно успешно обойти.

Кстати, в полном соответствии с общей стратегией «выхода из доллара». Она, между прочим, уже не только наша или там китайская. Давеча собственную программу дедолларизации объявил Евросоюз в лице президента Еврокоммиссии Жан-Клода Юнкера. Это к тому, что альтернативные валютные варианты имеются.

Впрочем, допустим, что параноики не так уж и неправы. Где-то внутри государственной машины действительно зреет желание «валютных вкладчиков кинуть» на 87 млрд долларов — согласитесь, заначка немалая. Теория глупая, но на минуту допустим. И посмотрим, какое действительно отношение она имеет к столь часто упоминаемому в прессе «народу».

На 1 июля 2018 года, по официальному отчету ЦБ, в России открыто 902 млн банковских счетов, в том числе 892 млн — физическими лицами. Это примерно по 6,2 счета на каждого гражданина. Тут следует сделать три поправки. Указанное число включает как действующие, так и просто незакрытые счета, движения по которым нет больше года. Сюда же входят микрокредитные организации, а также счета, автоматически открываемые при оформлении ипотеки или любой рассрочки. Иными словами, сама по себе цифра говорит мало что. Ее смысл формирует ряд дополнительных уточнений.

По данным аналитического центра НАФИ, «накопительные» счета, то есть те, которые не связаны с кредитами и где действительно есть деньги, имеют только 36% населения. Это уже прямо указывает, что валютная истерика к 2/3 населения страны никакого фактического касательства не имеет. Средний минимальный размер хранящейся на них суммы равен 130 547 рублей, но если говорить о просто среднем размере, то он находится в районе 491 617 рублей.

Далее следует отметить, что 66% владельцев таких счетов относятся к верхней трети децильной структуры доходов населения, или всего 1/6 — 1/7 части населения страны. Причем что важно, лишь 34% из них имеют на счетах более одного миллиона рублей. Тут уместно отметить, что все перечисленные цифры за прошедшие три года заметно выросли. Увеличилось как количество самих таких вкладчиков (и в штуках, и в процентах), так и размеры вкладов.

В частности, денег населения в банках страны в 2016 году лежало на 981 млрд рублей, а в 2017-м их стало уже 1787 млрд рублей, что слабо стыкуется с популярной мантрой о тотальном всеобщем обнищании. Вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по количеству счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. — на 23,2% по сумме и на 22,9% по количеству. Депозиты размером от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб. выросли на 2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов. Но это уже тема отдельной статьи. Сейчас речь о другом.

Доля валютных вкладов от указанных цифр составляет лишь 24% и за прошедшие пять лет упала на треть. Из чего следуют два важных вывода. Первый — факты показывают, что население рублю верит в четыре раза больше, чем валюте. При всех панических разговорах о «кидке на курсах» и обесценивании рубля, доля рублевых вкладов стабильно растет даже в условиях нынешней санкционной неопределенности, тогда как валютных — уменьшается. В том числе и потому, что доходность доступных банковских инструментов в рублях заметно выше, чем в валюте.

В переводе на нормальный русский это означает, что за редким исключением (например, валютных ипотечников, которые пока еще в некотором количестве существуют), проблема принудительной конвертации реально может угрожать лишь двум верхним децилям граждан, чьи доходы превышают 170—200 тысяч рублей в месяц. А это как раз те, кого тот же народ так яростно требует «раскулачивать». Да и то не все из них. Банковское сообщество показывает, что там владельцами валютных счетов являются не более трети. Как выясняется, они тоже больше уважают рубль.

Из чего возникает закономерный вопрос — а все эта истерика, она действительно серьезно? «Мы все умрем» — это конкретно кто? Получается так, что если кого государство и «кинет», то окажутся ими как раз те самые «зажравшиеся чиновники и прочие казнокрады». Но разве не этого все от государства требуют с упорством, достойным лучшего применения? Тогда с чего паника? И каким боком к этому реальный, а не выдуманный народ?

Впрочем, возвращаясь к реальному положению дел, следует признать, что глава ВТБ как раз к этой категории вкладчиков и обращался. Прямо сказав — с банками всё хорошо. Даже в случае полного схождения с ума в американском Конгрессе ваш доступ к валютному миру сохранится полностью. Рабочие сложности возникнуть, вероятно, могут, но это обычное дело в бизнесе, и, самое главное, банк имеет достаточно проработанных вариантов, как помочь их преодолеть. Никаких реальных оснований для резких телодвижений, а тем более паники, нет.

Откуда тогда всё? Ответ прост, хотя и неприятен. Имеет место быть банальная психологическая атака. Если кто забыл, напомню. Каждый раз, когда у российского государства возникал пик напряженности с Западом, непременно случалась попытка внешних сил устроить финансовую панику с целью подрыва, в идеале — полного обрушения, национальной банковско-финансовой системы. За прошедшие семь лет таких попыток было восемь. То наличность в банкоматах закончилась. То вот буквально с понедельника банки запретят снимать наличные с карточек. То курс доллара опять «скакнет за 200». И так далее и тому подобное.

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Каждый по одной и той же схеме — волну паники поднимали «свободные СМИ» и далее подхватывали разного рода частные аналитики и вольные комментаторы в социальных сетях. Уровень хайпа быстро достигал пороговой величины, после чего частное бурчание подхватывалось сетевыми агрегаторами вкупе с индексными системами поисковых сетей. Волна паники выплескивалась на ведущие телеканалы, и об очередном конце света начинали говорить все, надежно замыливая реальную действительность. Вследствие чего потом, когда муть оседала, те же люди растерянно озирались в непонятностях — как такое на пустом месте могло случиться?

А вот так. Потому что в основе лежит массовая латентная паранойя изрядной доли общества. Которая всё хорошее в жизни и действиях государства напрочь игнорирует, себя неразрывной частью государства не считает, и только и ждет момента, когда надо «бросать всё и хватать чемоданы». Некоторые умные люди из стана «наших зарубежных партнеров» этим моментом пытаются пользоваться. В своих целях. Паника в стане врага всегда полезна. А мы для них как раз врагами и являемся. Если мы сами так легко ведемся, буквально как собаки Павлова, то почему бы этим не воспользоваться?

Что делать, чтобы не вестись? Чаще пользоваться калькулятором и реальными цифрами. А они показывают — никакой проблемы нет. И надобность у государства подобный «кидок» провернуть отсутствует тоже. Олигархи, безусловно, могут быть людьми жадными и совершенно беспринципными, но вот идиоты среди них не встречаются. Последствия неудачного хода в неподходящий момент они просчитывают всегда. Ибо те, кто этого не делают, очень быстро олигархами быть перестают. А момент сейчас для подобного как раз самый что ни на есть неподходящий. После такой «шутки» есть риск обрушения государства, а без него все они автоматически повторят судьбу корпорации «РусАл». И это они понимают уже достаточно хорошо. Не потому что мечты и принципы, элементарная логика самовыживания.

К таким вот неожиданным выводам приводит простой расчет на калькуляторе на тему экспроприации долларов в рубли без эмоций и истерики.