Москва, 20 сентября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Кремле пообещали своевременно сообщить о возможном предстоящем визите президента России Владимира Путина во Францию в ноябре 2018 года. Об этом 20 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

По словам официального представителя Кремля, в том случае, если глава российского государства примет решение посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны в Париже, об этом будет сделано своевременное уведомление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Париже очень надеются на визит Путина во Францию, сообщила посол Франции в РФ Сильви Бреманн.

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