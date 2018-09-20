Иваново, 20 сентября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ивановской области дефицит вакцины от полиомиелита привел сложностям при записи детей в детские сады. Об этом сообщил аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе 19 сентября.

Порочный круг

О том, что родителям отказывают в приеме детей в детские сады из-за отсутствия прививки против полиомиелита, сообщили сами жители региона. При этом далеко не все родители относятся к числу «отказников» — тех, кто по убеждениям решают не делать прививки ребенку. В большинстве случаев причина — в отсутствии вакцины против полиомиелита в детских поликлиниках муниципальных образований.

В департаменте здравоохранения говорят о глобальном дефиците инактивированной полиомиелитной вакцины. Подобная ситуация сложилась и в других субъектах России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам медиков, задержки федеральных поставок полиомиелитной вакцины в регионы связаны с трудностями у производителей и поставщиков. Проблема характерна не только для России, но и для всего мира: в связи с полным переходом на использование только инактивированных препаратов к 2019 году, в соответствии с планом Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита, потребность в такой вакцине резко возросла. По информации департамента здравоохранения Ивановской области, ближайший транш инактивированной полиомиелитной вакцины ожидается в октябре-ноябре 2018 года.

Отметим, что, как сообщало ИА REGNUM, вопрос дефицита вакцины в Ивановской области обсуждался в начале августа: на тот момент в последний раз вакцина поступала в мае, затем иммунизация была приостановлена. Сроком новых поставок назывался сентябрь, причем медики призывали жителей не паниковать — сдвижение сроков на несколько месяцев, по словам специалистов, опасности не несет.

Что касается отказов принимать детей, не прошедших вакцинацию в детские сады, то, пояснили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, дети могут посещать детские коллективы, однако их разобщают с привитыми детьми — чтобы защитить от инфекции, так как привитые дети какое-то время являются носителями вируса полиомиелита. Правда, вероятно, не у всех детских садов есть возможность выделять для непривитых детей еще одну группу.

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