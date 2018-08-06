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В Ивановской области закончилась вакцина от полиомиелита

Общество

Пока специалисты не видят опасности – сроки иммунизации передвинули

В Ивановской области закончилась вакцина от полиомиелита
qimono
Вакцинация

Иваново, 6 августа 2018, 16:27 — REGNUM  В Ивановской области наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита, задержки поставок объясняют сложностями с технологией производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты объясняют задержки федеральных поставок полиомиелитной вакцины в регионы с временными трудностями у производителей и поставщиков. Проблема характерна не только для России, но и для всего мира: в связи с полным переходом на использование только инактивированных препаратов к 2019 году, в соответствии с планом Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита, потребность в такой вакцине резко возросла.

По информации Ivanovonews.ru, вакцина (речь идет о российском препарате Полимилекс) в регион в последний раз поступала в мае, а спустя месяц иммунизация была приостановлена.

Специалисты повода для паники не видят. Как сообщил изданию главный детский инфекционист Ивановской области Владимир Баликин, никакой опасности в том, что иммунизация от полиомиелита будет отодвинута на три или шесть месяцев, нет: у детей все равно будет иммунитет. Следующей поставки препарата в регион ждут в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Опасности полиомиелита нет: ажиотаж с вакциной миновал Воронеж

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Вакцинация
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