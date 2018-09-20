Москва, 20 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. На Европейской территории России вторая волна бабьего лета в полную силу вступает в свои права, в Москве сегодня, 20 сентября, ожидается рекордно теплая с 1937 года погода, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, в столице столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

«Рекорд далекого 1937 года, когда метеорологи в этот день зафиксировали +24,2°, будет либо повторен, либо побит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный характер метеоусловий ожидается и в первый выходной день, 22 сентября.

Напомним, сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется западный, со скоростью 5−10 м/с. Давление составит 748 мм рт. столба. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до +10…+12 °C.

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