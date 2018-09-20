В Москве 20 сентября ожидается теплая погода без осадков

Москва, , 08:00 — REGNUM Синоптики обещают жителям столицы России в четверг, 20 сентября, теплую погоду без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По данным метеослужбы, днем 20 сентября в Москве воздух прогреется до +22…+24 °C. В столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется западный, со скоростью 5−10 м/с. Давление составит 748 мм рт. столба. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до +10…+12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в центре погоды «Фобос» отметили, что в Москве с начала сентября выпало около четверти месячной нормы осадков. Самый сильный дождь в Москве с начала месяца прошел 16 сентября.

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