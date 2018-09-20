Зальцбург, Австрия, 20 сентября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Европейская солидарность — не пустое слово, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, призывая страны Европейского союза (ЕС) выполнять обязанности по приему беженцев. Об этом пишет газета Kleine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Некоторые принимают беженцев. Те, которые не могут, те, которые не хотят, несмотря на то, что они должны, пусть продвигаются в деле солидарности», — потребовал Юнкер вечером 19 сентября на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

Отвечая на замечание еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса о том, что создание центров для приема мигрантов в Северной Африке «нереалистично», глава Европейской комиссии сказал лишь: «Он мой комиссар».

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита европейские дипломаты заявили о том, что Египет готов к углубленному сотрудничеству с ЕС по вопросам миграции. Ранее Ливия отказалась от создания подобных центров для беженцев на своей территории.

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