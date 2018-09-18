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На неформальном самите ЕС в Зальцбурге не стоит ждать прорывов — СМИ

Политика

Встреча лидеров стран Евросоюза будет посвящена двум основным темам — миграционному кризису и Brexit

Вена, 18 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  Никаких прорывов в решении миграционного кризиса на неформальном саммите глав государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) в Зальцбурге не ожидается, пишет газета Kleine Zeitung 18 сентября.

Председатель Европейского совета Дональд Туск не намерен отказываться от идеи создания центров для беженцев на территории Африки, которые были предложены в июне этого года, однако у членов ЕС по-прежнему есть серьезные разногласия, а страны Африки до сих пор не дали на это согласия.

Саммит начнется во второй половине дня 19 сентября с дебатов о миграции. Канцлер Австрии Себастьян Курц проинформирует гостей о двусторонних переговорах руководства Совета ЕС со странами клуба о реформировании Дублинских соглашений. Италия озвучит свое предложение по остановке миграционного потока через Средиземное море.

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20 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщит коллегам о последних выводах Лондона по делу Скрипалей, а также выскажется по поводу Brexit.

«Встреча в Зальцбурге — неформальный саммит, но это важный промежуточный шаг для следующих советов ЕС. Будет много работы по убеждению», — сказал Себастьян Курц.

На саммите не будет поднят вопрос Венгрии и Польши, которых руководство ЕС обвиняет в несоблюдении базовых европейских ценностей.

По итогам саммита 20 сентября в 15:00 по местному времени состоится пресс-конференция Себастьяна Курца, Дональда Туска и председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

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