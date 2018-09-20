Вашингтон, 20 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Китай в долгосрочной перспективе представляет для США большую угрозу, чем Россия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

U.S. Department of Agriculture Китайский и американский флаги

По его словам, Россия ведет себя агрессивно по отношению к США, она «пытается вмешиваться» в американские выборы. Таким действия нужно давать отпор, где только возможно.

Однако в долгосрочной перспективе намного большую угрозу для жизненного уклада американцев, создающую риски экономическому росту США, представляет Китай, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США с 2016 года обвиняют Россию во «вмешательстве» в президентские выборы, итогом которых стала победа Дональда Трампа. Москва не раз указывала на голословность и бездоказательность обвинений.

Что касается Китая, то он, наряду с Россией, включен в список основных угроз по кибербезопасности в новой стратегии минобороны США.

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