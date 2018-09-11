Washington Post: Для США угроза Китая сопоставима с терактами 11 сентября

Пекин, , 09:52 — REGNUM На сегодняшний день, спустя почти двадцать лет после терактов 11 сентября года, перед Вашингтоном стоит целый ряд угроз. Это и Россия, пытающая ослабить США как внутри страны, так и за ее пределами, и Иран, проводящий курс военного авантюризма и поддержки терроризма, и КНДР, по-прежнему представляющая ядерную угрозу. Но наибольшую опасность для США в себе заключает Китай, и Белый дом должен ответить на исходящую от него угрозу так же решительно, как и в 2001 году, пишет Майкл Морелл в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что помимо стремления КНР вновь стать державой-гегемоном не только в Азии, но и на международной сцене. Более того, благодаря успехам страны ее политическая и экономическая системы становятся образцом для других стран. Впервые за несколько десятилетий в мире ведутся обсуждения того, какой является наилучшая форма правительства и экономической системы.

Затем, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может в ближайшее время превратиться в такую военную силу, с которой Вашингтон не сталкивался со времен Советского Союза. В Пекине понимают, что любое противостояние в Азии будет носить проходить прежде всего на море и в воздухе. В связи с этим в КНР создал внушительный оборонный потенциал для отражения угрозы как на море и в воздухе, так и в космосе. Китайская армия также претерпевает значительные организационные изменения. Благодаря всему этому Пекин может в большей степени проецировать свою военную мощь.

Кроме наращивания военного потенциала, Китай является особенно сложным противником потому, что он применяет как законную экономическую и дипломатическую тактику, вроде соглашений о свободной торговле и оказании помощи, так и незаконную, осуществляя воровство интеллектуальной собственности, экономического давления и захвата спорных территорий в Южно-Китайском море.

Вопрос о том, как устоявшаяся держава отвечает на рост могущества новой глобальной силы, волновал еще древнегреческого историка Фукидид. И США необходимо на него ответить и как можно скорее.

«Пока у нас нет долгосрочной стратегии действий. Тем не менее сохранять статус-кво не вариант, поскольку с каждым днем Китай лишь укрепляется в своей уверенности, что он может поступать по-своему», — отмечает автор.

«С другой стороны, сдерживание также нельзя считать возможным, поскольку мощь Китая уже слишком значительна, как значительна зависимость остального мира от этой страны», — подчеркивает Морелл.

В экспертном сообществе, занимающемся вопросами национальной безопасности, есть группа тех, кто считает, что США могли бы уступить КНР часть своего глобального влияния в обмен на обязательство Пекина соблюдать международное право. Другие же эксперты вообще сомневаются, что Китаю нужны будут США, после того как страна станет мировым лидером. В связи с этим они говорят о необходимости рассмотреть то, каким образом США лучше всего адаптироваться к роли второй державы в мире.

«Лично я по-прежнему надеюсь, что соглашение все еще возможно, но для его заключения США должны убедить Китай, что если он хочет преуспеть в мировых делах, ему по-прежнему нужны США», — указывает автор.

«Это произойдет только тогда, если США будут играть жестко каждый раз, когда Китай нарушает давно устоявшиеся правила, а также поощрять его, когда следует», — добавил он.

Несмотря на то что различные политические силы в Вашингтоне могут по-разному относиться к тем или иным аспектам подобной стратегии, официальным лицам США необходимо переступить за существующие политические преграды и разработать многосторонний план действий, с помощью которого можно будет ответить на угрозу со стороны КНР.

«На фоне того как продолжающийся в Вашингтоне политический футбол отвлекает так много внимания, существует опасность, что столь большое число внешнеполитических вопросов останутся нерешенными до тех пор, пока не будет слишком поздно», — указал автор.

«Теракты 11 сентября 2001 года показали нам цену неподготовленности», — заключил Морелл.

Напомним, труд древнегреческого историка Фукидида посвящен Пелопоннесской войне — противостоянию устоявшегося гегемона Пелопоннесского союза во главе со Спартой и все более усилившейся на тот момент Афинской морской державы. Сам Фукидид отмечал, что «истиннейший повод, хотя на словах и наиболее скрытый, состоит, по моему мнению, в том, что афиняне своим усилением стали внушать опасение лакедемонянам и тем вынудили их начать войну».

Имя историка в аналитических кругах Запада также принято связывать с так называемой Ловушкой Фукидида — введенным политологом Грэмом Эллисоном конструктом. Сам политолог выявил 16 примеров подобного стратегического противостояния. И лишь в четырех из них, в том числе между США и СССР, противоречия были разрешены без войны.