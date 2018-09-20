Москва, 20 сентября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На торгах нефтяной лондонской биржи к вечеру 19 сентября нефть марки Brent немного понизилась в цене на 0,06% до $78,45 за баррель. Вышедшие данные по коммерческим запасам нефти в США несколько охладили пыл биржевых «быков». Несмотря на то, что коммерческие запасы снизились на 2,06 млн баррелей, снижение оказалось ниже прогнозов рынка в 2,74 млн баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако сильно падать нефтяной рынок не готов, но не готов и пробивать сопротивление в $80 за бочку. Удержаться выше $78,50 за баррель нефтяному рынку пока не удается.

На основе перечисленных факторов можно прогнозировать, что сегодня, 20 сентября, нефть марки Brent будет торговаться в коридоре $78−79,50 за баррель.

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