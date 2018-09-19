Рынок нефти находится в широком коридоре $76-80

Москва, , 14:51 — REGNUM Главным событием для нефтяного рынка стало заявление представителей Саудовской Аравии о том, что приемлемый для них уровень цен на нефть находится выше отметки в $80. Конечно, это стало полной неожиданностью для игроков, котировки фьючерса Brent моментально ушли вверх на 1.5% до $79.50. Однако долго они там не задержались и 18 сентября вернулись к $78.50. Как ни странно, на понижение сыграли российские власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сначала министр энергетики Александр Новак заявил, что долгосрочный прогноз Минэнерго по нефти — это $50 за баррель., а затем пришла информация, что Россия в сентябре нарастила добычу нефти более чем на 200 тыс. баррелей и довела ее до рекордных значений 11 млн 330 тыс. баррелей в сутки. Добавили негатива нефтяному рынку данные Американского института нефти по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Неожиданно запасы нефти выросли на 1 млн 250 тыс. баррелей. Это привело к тому, что фьючерс Brent сразу опустился до $78», — пояснил эксперт.

19 сентября утром фьючерсы снова начали расти. Основная причина роста — заявления китайских чиновников о том, что они не хотят девальвировать юань и использовать это для достижения преимущества в торговле. Игроки решили, что Китай не хочет обострять торговую войну с США и начали покупать все активы, в том числе и нефть. Котировки снова потянулись к $79.

«Понятно, что ключевыми данными для рынка нефти станет статистика по запасам минэнерго США, данные выйдут 19 сентября в 17:30 по мск. Если цифры лягут в один ряд с показателями Американского института нефти, то есть запасы нефти вырастут и вырастет добыча нефти, то вряд ли фьючерсу Brent удастся снова подойти к $80. Очевидно, что пока рынок находится в широком коридоре от $76 до $80, чтобы выйти из него, необходимы веские причины», — считает Капустянский.

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