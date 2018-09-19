Германия, 19 сентября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Немецкая компания Posaidon, специализирующася на тюнинге силовых агрегатов автомобилей, доработала двигатель Mercedes-AMG S63 Cabriolet, в результате чего его мощность была увеличена до 991 л.с. Об этом 19 сентября сообщил портал Top Gear Russia.

Vernon Chan Mercedes-AMG S65 Cabriolet

Изначально машина была оборудована 5,5-литровым мотором V8. После доработок его объём увеличился до 6,3 литров, а количество лошадиных сил возросло на 414 ед. До 100 км/ч автомобиль теперь разгоняется за 2,9 сек, показатель его максимальной скорости равен 350 км/ч.

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Напомним, ранее компания Posaidon не единожды дорабатывала автомобили Mercedes. В декабре 2017 года она представила модель Mercedes-AMG E63 S, мощность силовой установки которой составила 1 тыс. л.с.