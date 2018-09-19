В Ливане прошла церемония открытия первого дилерского центра УАЗ

Бейрут, , 12:11 — REGNUM Ульяновский автозавод открыт в Ливане первый дилерский центр, дистрибуцией российских автомобилей будет заниматься компания Ultimate Fahed. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба компании.

На церемонии открытия центра были представлены модели «Патриот», «Пикап», «Хантер» и «Профи». Отмечается, что автомобили УАЗ станут в ассортименте Ultimate Fahed первыми массовыми автомобилями, ране компания занималась продажами нишевых автомобилей.

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Напомним, ранее пресс-служба УАЗ сообщила о том, что партия моделей «Пикап» прошла сертификацию в Италии. Компания надеется, что в ближайшее время будут налажены поставки автомобилей в страны Евросоюза.

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