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В Ливане прошла церемония открытия первого дилерского центра УАЗ

Техника

Партнером российского автопроизводителя стала компания Ultimate Fahed

В Ливане прошла церемония открытия первого дилерского центра УАЗ
Фара автомобиля УАЗ

Бейрут, 19 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  Ульяновский автозавод открыт в Ливане первый дилерский центр, дистрибуцией российских автомобилей будет заниматься компания Ultimate Fahed. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба компании.

На церемонии открытия центра были представлены модели «Патриот», «Пикап», «Хантер» и «Профи». Отмечается, что автомобили УАЗ станут в ассортименте Ultimate Fahed первыми массовыми автомобилями, ране компания занималась продажами нишевых автомобилей.

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Напомним, ранее пресс-служба УАЗ сообщила о том, что партия моделей «Пикап» прошла сертификацию в Италии. Компания надеется, что в ближайшее время будут налажены поставки автомобилей в страны Евросоюза.

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