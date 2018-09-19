Владивосток, 19 сентября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Итоги выборов губернатора в Приморском крае могут признать недействительными. Соответствующие рекомендации были даны 19 сентября Центризбиркомом (ЦИК) России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Отмечается, что специальная комиссия ЦИК РФ прибыла утром 19 сентября во Владивосток для встречи с членами региональной комиссии. Следует отметить, что возглавляет комиссию член ЦИК Сиябшах Шапиев. Двое представителей ЦИК выехали на проблемные территории края, еще двое изучили документы в краевой столице.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. При подсчете 95% протоколов лидером был Андрей Ищенко (КПРФ) с 51,24% голосов, врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирал 46,16%. Однако после обработки 100% протоколов УИК в активе кандидата от КПРФ насчитали 48,06%, от «Единой России» — 49,55%.

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