Москва, 19 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Жителей столицы России в среду, 19 сентября, ждет теплая погода с переменной облачностью. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По сведениям синоптиков, в Москве днем 19 сентября воздух прогреется до +22 °С. Местами возможен небольшой дождь, ветер ожидается западный со скоростью 6−11 м/с. Давление в Москве составит 748 мм рт. столба. Ночью температура воздуха опустится до +10…+12 °C, осадков в ночное время не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещали, что возвращение бабьего лета в Москву состоится 19 сентября.

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