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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется бабье лето

Общество

Со среды, 19 сентября, в столице потеплеет до +20…+23 градусов

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется бабье лето
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 17 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  Бабье лето вернется в Москву в среду, 19 сентября, температура воздуха прогреется до +23 градусов, сообщают «Метеовести».

Отмечается, что во вторник, 18 сентября, в Москве появятся дождевые тучи.

«В начале недели днём +15…+18⁰, со среды потеплеет до +20…+23⁰», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в столице синоптики осадков не прогнозируют. При этом ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра, днём воздух в столице прогреется до 16−18 градусов тепла, по области до 13−18 градусов.

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