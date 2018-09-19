Вашингтон, 19 сентября, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Объем американских товаров, ввозимых в Китай, не позволит Пекину дать симметричный ответ Вашингтону в виде пошлин, заявил министр торговли США Уилбур Росс, передает телеканал CNBC.

США vs Китай

Комментируя заявление китайских властей о введении ответных мер на американские пошлины, которыми будут обложены товары из Китая, министр указал на разницу объемов китайского и американского импорта. Обоюдными пошлины быть не могут, отмечает он.

«Мы продаем им меньше чем на $150 млрд в год. Так что в этом смысле у них нет патронов», — сказал Росс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин заявил о введении ответных пошлин на американские импортные товары: общий объем составит $60 млрд. Это сделано после объявления Вашингтоном введения очередных пошлин на китайский импорт общим объемом $200 млрд.