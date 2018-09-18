Трамп: «Мы оказали огромное давление на Китай»

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что оказал «огромное давление» на Китай введением пошлин на 200 млрд китайской продукции, 18 сентября передает агентство Reuters.

«Мы оказываем огромное давление на Китай. Мы очень хорошо поработали с Китаем», — похвастался Трамп на пресс-конференции перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Трамп ввел 10%-ные пошлины на товары из Китая совокупной стоимостью $200 млрд. Китай заявил о введении пошлин на американские товары на $60 млрд.

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