Оттава, 18 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Правительство Канады не готово на «плохую сделку» по НАФТА и поэтому не торопится идти на уступки в переговорах с США, 18 сентября передает агентство Reuters.

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«Любой переговорщик, который ведет переговоры, полагая, что он (или она) должен заключить сделку любой ценой… заплатит максимальную цену за эту сделку», — пояснила журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд.

Переговоры по НАФТА между представителями Канады и США возобновятся в Вашингтоне в среду, 19 сентября. Крайним сроком для заключения соглашения Белый дом называет 1 октября.

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