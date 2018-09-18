Москва, 18 сентября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Стала известна дата выхода на российский рынок новой версии китайского седана Geely Emgrand 7. Продажи автомобиля начнутся 26 сентября 2018 года. Об этом 17 сентября сообщило агентство «Автостат».

KotVadim Geely Emgrand 7

Более доступные комплектации автомобиля будут оборудованы 1,5-литровым двигателем, более дорогие — мотором с рабочим объемом 1,8 л, максимальная мощность которого равна 133 л.с. (98 кВт). До 100 км/ч машина способна разгоняться за 12 сек.

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Напомним, китайская компания представила новую версию Geely Emgrand 7 на Московском автосалоне, который прошел в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Стоит отметить, что автомобиль стал больше, в частности, его высота увеличилась на 9 мм.