Обновлённый седан Mazda 6 появится в России в первой половине 2019 года

Москва, , 11:12 — REGNUM Обновлённая версия седана Mazda 6 выйдет на российский авторынок уже в первой половине 2019 года. В моторной гамме автомобиля будет 2,5-литровый турбомотор мощностью 253 л.с. Об этом 17 сентября сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителей российского офиса компании.

Обновлённый Mazda 6 получил иную решётку радиатора, другие фары и новые бамперы. Задние фонари модели получили новый рисунок. Автопроизводитель также изменил интерьер машины.

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Напомним, рестайлинговую версию Mazda 6 японская компания представила в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил новую топовую комплектацию Signature.

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