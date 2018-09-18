Новосибирск, 18 сентября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Самый большой рост пассажиропотока через новосибирский аэропорт Толмачево на внутренних линиях в августе 2018 года показали Челябинск и Казань — по сравнению с августом прошлого года рост числа пассажиров по этим направлениям достиг 394% и 210% соответственно. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба аэропорта.

Airliners.net Аэропорт Толмачёво

Отмечается, что через Толмачево стали чаще летать в Нерюнгри (+157%), Уфу (+148%), Красноярск (+134%) и по другим направлениям. На международных направлениях лучшую динамику продемонстрировали Тбилиси (+233%), Прага (+131,8%), Харбин (+78,7%).

«За 8 месяцев аэропорт Толмачёво обслужил 3 874 839 пассажиров, что на 19% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 797 318 (+21%), на международных — 1 077 521 (+13%)», — говорится в сообщении.

В августе пассажиропоток аэропорта Толмачёво достиг рекордной отметки и составил 664 055 человек, увеличившись на 21,7% по сравнению с показателем 2017 года. На внутрироссийских рейсах обслужен 502 471 пассажир (+25,7%), на международных — 161 584 (+11%).

Ранее исследование сервиса путешествий OneTwoTrip показало, что аэропорт «Толмачёво» подтвердил статус самого популярного регионального трансферного узла.

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