Москва, 18 сентября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Нефть Brent дешевеет четвертый день подряд, отметившись на недельных минимумах в районе отметки $77 на утренних торгах во вторник. Несмотря на то, что дальнейшее обострение торгового конфликта между США и КНР не произвело сильного впечатления на мировые рынки — как и ожидалось, Вашингтон объявил о введении пошлин на 200 млрд долларов, сырьевые площадки довольно болезненно реагируют на отсутствие признаков нахождения компромисса и все сильнее переживают за перспективы спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Эти опасения обострились после того, как российский министр энергетики Александр Новак дал понять, что на следующей встрече ОПЕК будет обсуждать повышение уровней добычи на 1 млн баррелей. Рынки, конечно, уже давно адаптировались к пересмотру условий соглашения ОПЕК и смирились с тем, что картель и его союзники теперь наращивают производство. Это происходит в основном за счет наличия противовеса — падения добычи в Венесуэле и ожидаемых санкций против Ирана», — пояснил эксперт.

Усугубляет ситуацию тот факт, что Иран может найти обход санкций через Россию, которая может использовать иранскую нефть на своих НПЗ и при этом увеличивать экспорт собственной нефти. Это вдвойне негативно для рынка, поскольку в цены уже практически полностью заложена минимизация поставок из Ирана.

«В ближайшей перспективе риски для Brent будут смещены в южном направлении. 18 сентября поздно вечером API опубликует традиционный еженедельный отчет по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, и если объемы сократятся, это не сильно поможет котировкам при условии, что трейдеры продолжат муссировать тему увеличения поставок из ОПЕК+. С технической точки зрения утрата уровня $77 ознаменует собой следующий этап в нисходящей коррекции цен», — полагает Мащенко.

Читайте также: Нефть: продолжение роста под вопросом