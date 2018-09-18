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Нефть: продолжение роста под вопросом

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 18 сентября

Москва, 18 сентября 2018, 07:12 — REGNUM  На лондонской нефтяной бирже к вечеру 17 сентября нефть сорта Brent незначительно подешевела на 0,01% до $78,1 за баррель. Ураган «Флоренс», который в выходные дни обрушился на Атлантическое побережье США, привел к многочисленным разрушениям и даже к гибели нескольких человек, однако нефтедобычу в США практически не затронул, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В настоящее время ураган ослаб до тропической депрессии, так что основная угроза для США миновала. Нефтяной рынок теперь будет ждать новости о динамике коммерческих запасов нефти от минэнерго США, которые выйдут 19 сентября.

Пока цена нефти не пробила вверх уровень в $78,30 за баррель и уверенно не закрепилась выше этого уровня, сложно говорить о продолжении роста. Исходя из этого фактора, можно ожидать, что сегодня, 18 сентября, нефть Brent будет торговаться в коридоре $77,80−78,50 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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