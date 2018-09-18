Москва, 18 сентября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. О приближении первой волны заболеваемости гриппом предупреждает жителей России Роспотребнадзор. Рекомендации по лечению и профилактике гриппа опубликованы 18 сентября на сайте ведомства.

(сс)GDJ Прививка

Заболевшие гриппом ощущают жар, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб, усталость. Болезнь также сопровождают кашель, насморк или заложенность носа, боль и першение в горле.

«Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения», — напомнили в Роспотребнадзоре.

В период гриппа нужно поменьше находиться в местах массового скопления людей, приобрести медицинскую маску и тщательно мыть руки. Профилактикой послужит регулярная уборка, включение в рацион витамина С, чеснока и лука, укрепление иммунитета, физкультура.

Вакцинация считается наиболее эффективным средством против гриппа. Ее нужно проводить за 2−3 недели до начала роста заболеваемости.

Первые симптомы — сигнал к тому, чтобы остаться дома и приступить к лечению, вызвав скорую помощь или участкового врача. Нужно пить много жидкости и проветривать жилище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения в России двух новых типов гриппа. Первая волна сезонного заболевания ожидается в середине сентября.

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