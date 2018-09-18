Москва, 18 сентября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации в августе текущего года получили один миллион новых кредитных карт, что является рекордным показателем. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредитная карта

«В августе 2018 г. количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн ед., увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (640 тыс. ед.)», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в РФ могут законодательно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать жителям страны займы, если на их погашение траты граждан будут превышать 50% от совокупного дохода семьи.

По его словам, разработку законопроекта комитет Госдумы планирует завершить уже осенью 2018 г.

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