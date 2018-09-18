Вашингтон, 18 сентября, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Пропавший с радаров 17 сентября над Средиземным морем российский Ил-20 был сбит ПВО Сирии, заявил источник CNN.

Kirill Naumenko Самолёт Ил-20

По его словам, ПВО противодействовали атаке израильской авиации по сирийским объектам в провинции Латакия и случайно ударили по российскому самолету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии 17 сентября в 23:00 мск Ил-20 с 15 военными на борту пропал над акваторией Средиземного моря. Это произошло при возвращении на авиабазу Хмеймим.

В это время в Сирии шла атака израильских самолетов на сирийские объекты в Латакии. И еще были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne.

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