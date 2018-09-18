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Над Средиземным морем пропал российский самолет с военными на борту

Происшествия

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция

Москва, 18 сентября 2018, 03:06 — REGNUM  Российский самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военных, пропал над акваторией Средиземного моря 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Сообщается, что самолет пропал около 23:00 по московскому времени при возвращении на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В 35 километрах от сирийского побережья с самолетом пропала связь. В это же время, по данным Минобороны, происходила атака израильских самолетов по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в том же районе. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября поступило сообщение об отражении атаки на сирийский город Латакия средствами ПВО Сирии. Атака, как сообщается, проводилась со стороны Средиземного моря. В результате атаки пострадали семь мирных жителей Латакии.

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Война в Сирии
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