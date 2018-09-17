Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Фондовый рынок США заканчивает день в минусе и в ожидании заявления президента США Дональда Трампа по новый пошлинам на китайские товары, 17 сентября передает агентство Reuters.

Китай. Иван Шилов ИА REGNUM

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 70,84 пункта (0,27%), до 26 083,83 пункта, индекс S&P 500 упал на 13,33 пункта (0,46%), до 2891,65 пункта, индекс Nasdaq упал на 90,23 пункта (1,13%), до 7919,82 пункта.

«Инвесторы постепенно начинают понимать, что новые тарифы могут нанести экстремальный урон для цепочек поставок», — пояснил настроение рынка главный стратег B. Riley FBR Арт Хоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 сентября Дональд Трамп заявил, что объявит свое решение по тарифам на 200 млрд китайских товаров после закрытия торгов на Уолл-стрит.

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