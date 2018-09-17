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Трамп сообщил, когда озвучит решение по тарифам против Китая

Экономика

Заявление президента будет сделано после закрытия Уолл-стрит

Вашингтон, 17 сентября 2018, 23:02 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сообщил, что озвучит решение по введению новых пошлин против китайских товаров после закрытия фондового рынка США, 17 сентября передает агентство Reuters.

Уолл-стрит уже отреагировал на намерение Белого дома ввести тарифы спадом — больше всего пострадали компании технологического сектора, индекс Nasdaq.

Напомним, в планы Белого дома входит введение пошлин на $200 млрд товаров из Китая — 40% всего импорта из КНР. Китай угрожает ответить Соединенным Штатам.

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Торговая война между Китаем и США
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