Дамаск, 17 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Консалтинговая компания The Soufan Group опубликовала у себя на сайте короткий анализ «В целом «Хезболла» извлекла выгоду из сирийского конфликта». В данном материале рассматривается вопрос, как сирийский конфликт отразился на военизированной шиитской ливанской организации «Хезболла».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что опыт «Хезболлы» в семилетней гражданской войне в Сирии был неоднозначным, как с позитивными, так и с негативными событиями и последствиями. Но в целом делается вывод, что движение извлекло выгоду из сирийского конфликта.

Потери «Хезболлы» за время этой войны составили около двух тысяч бойцов.

В ходе своего развертывания в Сирии организация приобрела ценный опыт ведения боевых действий в различных условиях: как в городе, так и на пересеченной местности. «Хезболла» также получила ценный опыт борьбы против противников, отличных от Израиля, своего самого знакомого врага. В Сирии «Хезболла» столкнулась с другими негосударственными субъектами, в том числе с такими мощными группировками, как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Хезболла» выиграла от обучения с иранским Корпусом стражей Исламской революции и российскими силами специальных операций. Этот опыт, несомненно, повысит ее оперативную совместимость, улучшит командование и контроль, а также обеспечит подготовку по целому ряду новых систем вооружения, включая новые технологии, такие как беспилотные воздушные системы.

Война в Сирии позволила «Хезболле» укрепить свои отношения с традиционными союзниками, такими как Иран, и создать новые союзы с такими странами, как Россия.

Одним из главных внешних факторов укрепления позиций «Хезболлы» является все более агрессивная повестка дня Саудовской Аравии, которая вызывает необходимость для организации активизировать общерегиональную шиитскую ось сопротивления.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийское правительство предложило движению «Хезболла» остаться на территории Сирии после завершения войны в рамках процесса «постконфликтного примирения».