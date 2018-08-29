Движение «Хезболла» останется в Сирии после окончания войны

Дамаск, , 15:54 — REGNUM Ресурс Al-Masdar News со ссылкой на ливанские СМИ сообщил о том, что сирийское правительство официально запросило, чтобы движение «Хезболла» осталось в Сирии после окончания войны.

Один из функционеров движения проинформировал журналистов, что получен официальный запрос от сирийского правительства на пребывание «Хезболлы» в Сирии в рамках процесса «постконфликтного примирения».

Также сообщается, что «Хезболла» будет держать свои подразделения вдоль обширной сирийско-ливанской границы и в южных районах Дамаска в течение неопределенного периода времени.

Официальный Дамаск еще не прокомментировал эту информацию.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» официально вступило в сирийскую гражданскую войну весной 2013 года. Бойцы движения сыграли значительную роль в успешных наступательных действиях правительства Сирии в провинциях Хомс, Дамаск, Алеппо и Дейр-Эз-Зор.

Следует отметить, что недавно состоялся двухдневный визит министра обороны Ирана Амира Хатами в Сирию. В ходе этой поездки у министра была встреча с президентом САР Башаром Асадом.